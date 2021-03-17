Vicente del Bosque: "Messi ne isterse onu yapar"

Dünyaca ünlü İspanyol teknik adam Vicente del Bosque, Lionel Messi'nin sözleşmesiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vicente del Bosque: 'Messi ne isterse onu yapar'
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17 Mart 2021 18:11
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden İspanyolların ünlü hocası Vicente del Bosque, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için konuştu.

Messi'nin istediğini yapmakla özgür olduğunu söyleyen del Bosque, "Hayatımın 36 yılını verdiğim kulübe ait hissediyorum, o kulüp de Real Madrid. Ancak kimseyi bir takımdan ayrılacak diye suçlayamam. İyi profesyonel olmak, oynadığın kulübün değerlerini savunmak ve takımın başarısı için mücadele vermek önemli. Messi, futbol tarihinin en iyisi olduğunu kulübü için yaptıklarıyla gösterdi. Barcelona'da devam etmesi ideal olur ancak ne isterse onu da yapabilir." dedi.



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