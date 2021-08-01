Vedat Muriqi'den Fenerbahçe cevabı!

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen ve çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski golcüsü Vedat Muriqi gelmişti.



Kosovalı golcünün geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ortaya çıkmış ve sarı-lacivertli takımla transfer görüşmeleri yaptığı öne sürülmüştü.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında Kosovalı golcünün transfer gündeminde olmadığını söylemiş ve "Transferdeki sessizliğimiz sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli adımlar. Taraftarlarımız rahat olmasını rica ediyorum. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Mesela Boupendza. Biz Boupendza ile hiç görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriqi iki gün tatile geliyor, 'Fenerbahçe'ye transfere geldi.' deniyor. Yok" ifadelerini kullanmıştı.



Vedat Muriqi'in 3 günlük İstanbul ziyaretinin nedeni belli oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre golcü futbolcunun 3 günlük tatil için İstanbul'a geldiği, sonrasında ise İtalya'ya geri dönerek Lazio kampına katıldığı belirtildi.



Tatil esnasında transfere dair sorulara yanıt veren Muriqi, "Büyük ihtimalle Lazio'da kalacağım" diyerek Fenerbahçe iddialarına son vermiş oldu.



