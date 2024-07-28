Van Bronckhorst'tan Muçi kararı!

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Portekizli yıldız Rafa Silva'yı 10 numara bölgesinde kullanmayı düşünüyor.
Kanatlarda da Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'u düşünen tecrübeli teknik adamın orta sahada ise Al-Musrati ve Gedson Fernandes ikilisini tercih etmesi bekleniyor.
HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Arnavut 10 numara Ernest Muci'nin ise ilk 11'de yer almayacağı ve kulübede hamle oyuncusu olacağı da gelen haberler arasında.
Kanatlarda da Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'u düşünen tecrübeli teknik adamın orta sahada ise Al-Musrati ve Gedson Fernandes ikilisini tercih etmesi bekleniyor.
HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Arnavut 10 numara Ernest Muci'nin ise ilk 11'de yer almayacağı ve kulübede hamle oyuncusu olacağı da gelen haberler arasında.