Union Berlin, Dortmund'u geçti, liderliğini korudu

Bundesliga'da Union Berlin, sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Union Berlin, Dortmund'u geçti, liderliğini korudu
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16 Ekim 2022 20:24
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Alte Forsterei Stadyumu'ndaki maçı Union Berlin 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Berlin ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 21. dakikalarda Janik Haberer attı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 46 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Union Berlin, 23 puana yükseldi ve ligde liderliğini korudu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Borussia Dortmund, 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Bochum deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.

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