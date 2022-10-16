Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Alte Forsterei Stadyumu'ndaki maçı Union Berlin 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Berlin ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 21. dakikalarda Janik Haberer attı.
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 46 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Union Berlin, 23 puana yükseldi ve ligde liderliğini korudu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Borussia Dortmund, 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Bochum deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.
Karşılaşmada Berlin ekibine galibiyeti getiren golleri 8 ve 21. dakikalarda Janik Haberer attı.
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 46 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Union Berlin, 23 puana yükseldi ve ligde liderliğini korudu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Borussia Dortmund, 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Bochum deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.
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