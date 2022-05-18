Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), modern pentatlon sporunda biniciliğin yerine gelecek yeni disiplinle ilgili çalışmalarını tamamladı.



UIPM, uzun süren tartışmaların ardından "biniciliğin" yerine getirilecek yeni disiplin için çalışmalarında sona doğru yaklaştı.



Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) beklentileri doğrultusunda binicilik branşına yönelik yeni bir adım atan UIPM, ulusal federasyonlar ve pentatlon camiasının önerileri doğrultusunda ortaya konan 60'a yakın disipline yönelik yaptığı değerlendirmelerin ardından "engel parkuru" disiplini üzerinde test etkinliği gerçekleştirme kararı aldı.



- Testler Ankara'da yapılacak



Bu kritik süreç için Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ve UIPM arasında uzun süredir yapılan istişareler sonucunda testin Türkiye'de yapılması konusunda anlaşma sağlandı.



Haziran ayında Ankara'da yapılacak iki büyük organizasyon Dünya Kupası 4'üncü Etap ve Dünya Kupası Finali'nin ardından 27-28 Haziran tarihlerinde elit pentatletlerin de katılımıyla beşinci branşın testi gerçekleştirilecek. İlk testin ardından 100 yıllık modern pentatlon sporunun tarihini sonsuza dek değiştirecek nihai karar verilecek.



- Federasyon Başkanı Çakır: "Bu pentatlon tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçecek"



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni branş seçimi ve ilk testin Ankara'da yapılacak olmasının tarihi bir karar olduğunu belirterek, "100 yıllık bir branşın değişimine yönelik alınan kritik kararın ilk uygulandığı ve denendiği bir ülke olarak Türkiye'nin seçilmesi, dünya modern pentatlon tarihi açısından büyük önem teşkil ediyor. Bu pentatlon tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.



Modern pentatlonda yeni disiplin arayışına yönelik tünelde ışığın göründüğüne dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:



"UIPM'in çalışma grubu, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı alternatif disipline yönelik bir seçim yaptı. Tüm ulusal federasyonlar gibi bizler de süreci yakından takip ettik ve her seferinde modern pentatlon sporunun geleceğini belirleyecek bu sürece, yeni seçilecek branşın hangi temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğine ilişkin yaptığımız önerilerle müdahil olmaya gayret ettik. En nihayetinde UIPM'in deneyimli ekibi ince eleyip sık dokuyarak bir karara vardı. Karar, ulusal federasyonların yeni branşa yönelik hazırlık yapmaya başlaması ve herkesin önünü görmesi açısından önemlidir."





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