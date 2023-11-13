Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin Adana Demirsporlu 3 futbolcu tarafından yere düşürülmesi ve Halil Umut Meler'in futbolculara kart görmemesi çok konuşuldu.
"RAHAT UYUDUN MU MELER?"
Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
"Halil Umut Meler, cevap ver! Oosterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan Adana Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı? Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı? Sonra gidip rahat uyudun mu?"
ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?
Fırat Aydınus: "Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart!"
Bülent Yıldırım: "Belhanda ve Oosterwolde'nin yaptıkları futbol içinde. Karşılıklı sportmenliğe aykırı hareketten gördükleri sarı kart tamam. Rodrigues'in Oosterwolde'nin boğazına çöktüğünü görüyoruz. Arkadan geldi Badou. Dizi koydu. Badou da onla beraber... Burası futbol değil. Burası sokak değil. Bu artık kavga. Bundan sonrası futbol değil. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil. Oosterwolde nefes alamadı. Adamı aldınız yere çarptınız. Rodrigues, Oosterwolde'yi yere kündeliyor, grekoromen güreşte 3 puan. Rodrigues, Oosterwolde'nin gırtlağına sarılıyor. Dizi de koyup kündeliyor. Sokak kavgası bu. Rodrigues, gırtlağı sıkıp dizi vuruyor. Çok kötü sahneler, kavga bu. Yorumlamak, izlemek istemiyorum. Minimum 1 kırmızı kart çıkması lazım, bu 2 şiddetli harekette bulunan insana. Ben bunu kabul etmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maç yönetirsen sonuçlarını biliyorsunuz. Oosterwolde, bayılıyordu sahada. Resmen dövdüler Oosterwolde'yi. Böyle bir şey olmaz."
Bahattin Duran: "Rodrigues kırmızı kart. Rodrigues ile Ndiaye'nin kartsız geçmesi, hakem ekibinden biri nasıl söylemedi! Ben anlamıyorum. Hakem ekibinin Rodrigues ve Ndiaye'ye kart göstermemesini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim; bizim elimizde bu görüntü varsa VAR'da da var. Rodrigues'in yaptığı harekete VAR mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. VAR'ın müdahale edip Rodrigues'i oyundan ihraç ettirmesi lazımdı. Bu ayıp. Fenerbahçeli oyuncuyu boğazından tutup yere yatırdılar. İnanamıyorum bunun kırmızı kartsız geçilmesine."
Deniz Çoban: "Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok. Bir oyuncuyu alıyorsunuz sahada, yaka paça yere yatırıp iki kişi üzerine çullanıyorsunuz. Orada bulunan 4 kişiden 1 tanesi de demiyor mu, 'Bu yaşananlar futbol içinde mi' diye! Ben şöyle anladım, 'Hoşa gitmeyen kararlar vermeyelim. 2 tane futbolcuya kırmızı kart göstereceğiz falan, bu karar takımların hoşuna gitmez. Kulübeye 2 kırmızı, sahaya 2 sarı. Bunlar hoşa gider. Kulübeden gideni kimse umursamaz. Kimseyi eksiltmedim. Maçta 0-0 zaten' Ben böyle anladım. Şu pozisyonda her şeyden önce Oosterwolde'nin onurunu gururunu kırdılar. Türk futbolunun utanç gecesi bu görüntü"
Ahmet Çakar: "Hakem Halil Umut Meler, havaya girmiş. Futbolcuyu rencide edici hareketler içinde. Risk almayıp forvet aleyhine faulleri verebiliyor. Bunun adı eyyamcılıktır. En büyük eyyamı ise ikinci yarıda yaşanan arbedede Rodrigues ve Ndiaye'nin Oosterwolde'yi boğazından tutup yere yatırmasına hiçbir kart vermeyişidir. Bence Rodrigues kırmızı kart görmeliydi. Üstelik VAR müdahalesi de olmadı."
Erman Toroğlu: "Halil Umut Meler zor bir maçtan geldi, bu maçta da kötü bir yönetim göstermedi. Kavga anında bir-iki kırmızı çıkar mıydı? Belki çıkardı. Demek ki VAR'dan da bir şey gelmedi. İki sarı kartla işi geçiştirdi.. "
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin Adana Demirsporlu 3 futbolcu tarafından yere düşürülmesi ve Halil Umut Meler'in futbolculara kart görmemesi çok konuşuldu.
"RAHAT UYUDUN MU MELER?"
Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
"Halil Umut Meler, cevap ver! Oosterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan Adana Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı? Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı? Sonra gidip rahat uyudun mu?"
ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?
Fırat Aydınus: "Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart!"
Bülent Yıldırım: "Belhanda ve Oosterwolde'nin yaptıkları futbol içinde. Karşılıklı sportmenliğe aykırı hareketten gördükleri sarı kart tamam. Rodrigues'in Oosterwolde'nin boğazına çöktüğünü görüyoruz. Arkadan geldi Badou. Dizi koydu. Badou da onla beraber... Burası futbol değil. Burası sokak değil. Bu artık kavga. Bundan sonrası futbol değil. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil. Oosterwolde nefes alamadı. Adamı aldınız yere çarptınız. Rodrigues, Oosterwolde'yi yere kündeliyor, grekoromen güreşte 3 puan. Rodrigues, Oosterwolde'nin gırtlağına sarılıyor. Dizi de koyup kündeliyor. Sokak kavgası bu. Rodrigues, gırtlağı sıkıp dizi vuruyor. Çok kötü sahneler, kavga bu. Yorumlamak, izlemek istemiyorum. Minimum 1 kırmızı kart çıkması lazım, bu 2 şiddetli harekette bulunan insana. Ben bunu kabul etmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maç yönetirsen sonuçlarını biliyorsunuz. Oosterwolde, bayılıyordu sahada. Resmen dövdüler Oosterwolde'yi. Böyle bir şey olmaz."
Bahattin Duran: "Rodrigues kırmızı kart. Rodrigues ile Ndiaye'nin kartsız geçmesi, hakem ekibinden biri nasıl söylemedi! Ben anlamıyorum. Hakem ekibinin Rodrigues ve Ndiaye'ye kart göstermemesini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim; bizim elimizde bu görüntü varsa VAR'da da var. Rodrigues'in yaptığı harekete VAR mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. VAR'ın müdahale edip Rodrigues'i oyundan ihraç ettirmesi lazımdı. Bu ayıp. Fenerbahçeli oyuncuyu boğazından tutup yere yatırdılar. İnanamıyorum bunun kırmızı kartsız geçilmesine."
Deniz Çoban: "Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok. Bir oyuncuyu alıyorsunuz sahada, yaka paça yere yatırıp iki kişi üzerine çullanıyorsunuz. Orada bulunan 4 kişiden 1 tanesi de demiyor mu, 'Bu yaşananlar futbol içinde mi' diye! Ben şöyle anladım, 'Hoşa gitmeyen kararlar vermeyelim. 2 tane futbolcuya kırmızı kart göstereceğiz falan, bu karar takımların hoşuna gitmez. Kulübeye 2 kırmızı, sahaya 2 sarı. Bunlar hoşa gider. Kulübeden gideni kimse umursamaz. Kimseyi eksiltmedim. Maçta 0-0 zaten' Ben böyle anladım. Şu pozisyonda her şeyden önce Oosterwolde'nin onurunu gururunu kırdılar. Türk futbolunun utanç gecesi bu görüntü"
Ahmet Çakar: "Hakem Halil Umut Meler, havaya girmiş. Futbolcuyu rencide edici hareketler içinde. Risk almayıp forvet aleyhine faulleri verebiliyor. Bunun adı eyyamcılıktır. En büyük eyyamı ise ikinci yarıda yaşanan arbedede Rodrigues ve Ndiaye'nin Oosterwolde'yi boğazından tutup yere yatırmasına hiçbir kart vermeyişidir. Bence Rodrigues kırmızı kart görmeliydi. Üstelik VAR müdahalesi de olmadı."
Erman Toroğlu: "Halil Umut Meler zor bir maçtan geldi, bu maçta da kötü bir yönetim göstermedi. Kavga anında bir-iki kırmızı çıkar mıydı? Belki çıkardı. Demek ki VAR'dan da bir şey gelmedi. İki sarı kartla işi geçiştirdi.. "