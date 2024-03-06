Houston Rockets koçu Ime Udoka, takımın yıldızı olan temsilcimiz Alperen Şengün'ün "eşsiz" olduğunu ve takımda onun gibi bir oyuncuya sahip olmanın "büyük bir lüks olduğunu" söyledi.



Udoka, The Athletic'ten Kelly Iko ile yaptığı röportajda, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs karşısında 45 sayıyla kariyer rekorunu kıran Alperen hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Harikaydı. Geçmişte bir sürü büyük skorerle beraber çalışma fırsatım oldu. Joel (Embiid) vardı, Tim Duncan ve LaMarcus Aldridge ile de çalışmıştım. Koçluk yaptığım ya da birlikte oynadığım çok sayıda alçak post skoreriyle yolum kesişmişti.



Ancak genel oyunu itibariyle onun gibi sahada istediğiniz yere koyabileceğiniz sadece Joel vardı diyebilirim. Ki o da benim koçluk yaptığım dönemde Alperen kadar iyi bir pasör değildi, ama şimdi daha iyiye gitmiş durumda.



Ama evet, Alperen eşsiz bir oyuncu ve onun gibi sahanın her yerine koyabileceğiniz ve birçok şeyi yapabilen bir adama sahip olmak büyük bir lüks. Şutunu geliştirdiğinde kendisi ve takım sahaya daha iyi yayılabilecek.



"BU BAŞARIYA ADAPTE OLMALI"



Asıl önemli olan, onun oyunu anlaması ve bizim de takımların onu savunma şekillerine uyum sağlamamız. Sezona oldukça formda başladı ve ligde çok fazla alçak post skoreri olmadığı için, takımlar onu üçlük bölgesinde kasıtlı olarak boşta bırakıyordu.



Bu noktada bizim onu nasıl daha iyi pozisyonlara yerleştirmemiz gerektiğinin yanı sıra, onun da gelişme sürecinde bu yıl şu ana kadar elde ettiği başarıya adapte olması, takım için kritik olan nokta."



Rockets'ta bu sezon 20.8 sayı, 9.1 ribaund, 4.9 asist, 1.1 top çalma ve 0.7 blok ortalamalarına sahip olan Alperen, %53.7 saha içi, %28.7 üçlük ve %70.6 serbest atış isabetleriyle oynuyor.





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