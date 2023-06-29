Haber Tarihi: 29 Haziran 2023 17:31 - Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 17:31

Uçakla et taşınır mı, yasak mı? (THY, Pegasus 2023)

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması birçok vatandaşın şehir dışına çıkmasına, memleketine gitmesine neden oldu. Memleketinde kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kendileri için ayırdıkları kurban etlerinin uçakta taşınıp taşınmayacağını sorgulama başladı. Peki, uçakta et taşımak yasak mı? İşte uçağa alınmayan eşyalar 2023…

Uçakla et taşınır mı, yasak mı? (THY, Pegasus 2023)
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Uçağa binerken et taşınır mı? Kurbanlıklarını memleketlerinde kestirenler ise evlerine dönüşte yanlarında et taşıyıp taşıyamayacaklarını merak ediyor. İkamet adresine uçak kullanarak seyahat edecek olanlar "Uçakta et taşımak yasak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.
Uçakla et taşınır mı? Uçakta bagaja et alıyorlar mı?

Yolcu uçakları kırılıp, dökülebilecek ürünleri bagaj ve kabinelere almıyor. Uçaklarla turşu bidonu, et gibi ürünler taşınmıyor. Ancak kargo uçakları bu tip ürünleri taşıyor. Bu sebeple et ya da diğer ürünlerinizi kargoyla gönderebilirsiniz. Elbette et gibi soğuk zincirin önemli olduğu gıdaları kargolamadan önce yetkililerle görüşmeniz en doğrusu olacaktır.
Uçak kabin ve bagajlarında taşınması yasak olan eşyalar:

Alarm ile donatılmış evrak çantaları, güvenlikli ataşe çantaları

Lityum pil içeren veya işaret, aydınlatma mühimmatı içeren maddeler>

Patlayıcılar, mühimmat, havai fişek ve işaret fişekleri

Kamp gazı ve sprey gibi gazlar (yanıcı, yanıcı olmayan, derin dondurulmuş ve zehirli)

Boya, çakmak gazı ve tiner gibi yanıcı maddeler

Kibrit ve kolayca tutuşan maddeler, kendiliğinden tutuşabilen maddeler, suyla temas ettiğinde tutuşabilen maddeler gibi yanıcı katılar

Oksitleyici maddeler (ağartıcı tozu ve peroksit gibi)


Zehirli (toksit) ve bulaşıcı maddeler

Radyoaktif maddeler

Aşındırıcılar (cıva içeren termometreler, asitler ve sıvı akü gibi)

Yaralayan aletler, yüze püskürtülünce insanı sersemleten kimyasal maddelerle, biber gazı spreyi gibi tahriş edici veya insanı güçsüz duruma getiren maddeler

Manyetik maddeler,

Medikal oksijen tüpleri

Her türlü silah

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