Uçakla et taşınır mı, yasak mı? (THY, Pegasus 2023)

Uçağa binerken et taşınır mı? Kurbanlıklarını memleketlerinde kestirenler ise evlerine dönüşte yanlarında et taşıyıp taşıyamayacaklarını merak ediyor. İkamet adresine uçak kullanarak seyahat edecek olanlar "Uçakta et taşımak yasak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.Yolcu uçakları kırılıp, dökülebilecek ürünleri bagaj ve kabinelere almıyor. Uçaklarla turşu bidonu, et gibi ürünler taşınmıyor. Ancak kargo uçakları bu tip ürünleri taşıyor. Bu sebeple et ya da diğer ürünlerinizi kargoyla gönderebilirsiniz. Elbette et gibi soğuk zincirin önemli olduğu gıdaları kargolamadan önce yetkililerle görüşmeniz en doğrusu olacaktır.Alarm ile donatılmış evrak çantaları, güvenlikli ataşe çantalarıLityum pil içeren veya işaret, aydınlatma mühimmatı içeren maddeler>Patlayıcılar, mühimmat, havai fişek ve işaret fişekleriKamp gazı ve sprey gibi gazlar (yanıcı, yanıcı olmayan, derin dondurulmuş ve zehirli)Boya, çakmak gazı ve tiner gibi yanıcı maddelerKibrit ve kolayca tutuşan maddeler, kendiliğinden tutuşabilen maddeler, suyla temas ettiğinde tutuşabilen maddeler gibi yanıcı katılarOksitleyici maddeler (ağartıcı tozu ve peroksit gibi)Zehirli (toksit) ve bulaşıcı maddelerRadyoaktif maddelerAşındırıcılar (cıva içeren termometreler, asitler ve sıvı akü gibi)Yaralayan aletler, yüze püskürtülünce insanı sersemleten kimyasal maddelerle, biber gazı spreyi gibi tahriş edici veya insanı güçsüz duruma getiren maddelerManyetik maddeler,Medikal oksijen tüpleriHer türlü silah