Uçakla et taşınır mı, yasak mı? (THY, Pegasus 2023)

Uçağa binerken et taşınır mı? Kurbanlıklarını memleketlerinde kestirenler ise evlerine dönüşte yanlarında et taşıyıp taşıyamayacaklarını merak ediyor. İkamet adresine uçak kullanarak seyahat edecek olanlar "Uçakta et taşımak yasak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Uçakla et taşınır mı? Uçakta bagaja et alıyorlar mı?
Yolcu uçakları kırılıp, dökülebilecek ürünleri bagaj ve kabinelere almıyor. Uçaklarla turşu bidonu, et gibi ürünler taşınmıyor. Ancak kargo uçakları bu tip ürünleri taşıyor. Bu sebeple et ya da diğer ürünlerinizi kargoyla gönderebilirsiniz. Elbette et gibi soğuk zincirin önemli olduğu gıdaları kargolamadan önce yetkililerle görüşmeniz en doğrusu olacaktır.
Uçak kabin ve bagajlarında taşınması yasak olan eşyalar:
Alarm ile donatılmış evrak çantaları, güvenlikli ataşe çantaları
Lityum pil içeren veya işaret, aydınlatma mühimmatı içeren maddeler>
Patlayıcılar, mühimmat, havai fişek ve işaret fişekleri
Kamp gazı ve sprey gibi gazlar (yanıcı, yanıcı olmayan, derin dondurulmuş ve zehirli)
Boya, çakmak gazı ve tiner gibi yanıcı maddeler
Kibrit ve kolayca tutuşan maddeler, kendiliğinden tutuşabilen maddeler, suyla temas ettiğinde tutuşabilen maddeler gibi yanıcı katılar
Oksitleyici maddeler (ağartıcı tozu ve peroksit gibi)
Zehirli (toksit) ve bulaşıcı maddeler
Radyoaktif maddeler
Aşındırıcılar (cıva içeren termometreler, asitler ve sıvı akü gibi)
Yaralayan aletler, yüze püskürtülünce insanı sersemleten kimyasal maddelerle, biber gazı spreyi gibi tahriş edici veya insanı güçsüz duruma getiren maddeler
Manyetik maddeler,
Medikal oksijen tüpleri
Her türlü silah
Haber ile daha fazlasına ulaşın: