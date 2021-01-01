Tyrese Haliburton sezonu kapattı!

Sacramento Kings'in çaylak oyuncusu Tyrese Haliburton'ın diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırması bekleniyor.



Kings, Haliburton'ın sol dizine çekilen MR'da bağ hasarı görülmediğini, ancak sakatlığının sezonun geri kalanında kendisini kenarda tutmasının beklendiğini duyurdu.



Haliburton, geçtiğimiz Pazar günü Dallas Mavericks'e karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde bir pozisyonda sol bacağını esneterek yere düşmüştü.



Çaylak oyuncunun maç başına 13.0 sayı, 5.3 asist, 3.0 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları bulunuyor.



Sacramento'nun ise (28-37) takviminde yedi maç kalmış durumda.



