Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? | Twente Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı

Avrupa'daki ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-1'lik skorla geçmeyi başaran ve 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe bu kez de Twente karşısına çıkıyor. Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek Fenerbahçe ikinci maçtan da galip ayrılmak istiyor. Bu yıl yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde artık takımlar daha fazla maça çıkacak. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Avrupa maç tarihi!



TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak. Twente - Fenerbahçe maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI



Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;



3 Ekim | Twente-Fenerbahçe



24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United



7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe



28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe



11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao



23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon



30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe



SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF İLK 8



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde format değişikliğine gidildi.



Fenerbahçe, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.



Sarı lacivertliler, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8'e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.



ve 24. sıra aralığı ise Son 16'ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi'nden elenecek.

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