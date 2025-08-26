Türkiye'nin Los 'Gala'cticos'u!

MUHTEŞEM BİR SERİ

GALATASARAY GOL YEMİYOR

YENİ İSİMLER GELECEK



10'DAN DAHA İYİSİ YOK

Üstüste 3 kez şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı göğsüne takan, Türk futbolunda uzun yıllardır görülmemiş bir dominasyon kurmuş durumda.Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar oynadığı 3 maçı da kazanırken 10 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.Sezona Gaziantep'te alınan 3-0'lık galibiyetle giren Galatasaray, ardından Karagümrük önünde Rams Park'ta aynı skorla kazanmıştı. Son olarak Kayseri deplasmanında 4-0'lık galibiyete imza atan Okan Buruk'un ekibi böylece son 14 resmi maçını da kazandı ve müthiş bir istatistiğe ulaştı.Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2-1'lik F.Bahçe galibiyetiyle başlayan süreçte Galatasaray bu 14 karşılaşmada tam 41 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Üstelik Aslan, son 8 resmi maçında kalesini gole kapatmayı da başardı.Galatasaray, 14 maçlık serinin içine şampiyonluğun yanı sıra bir de Türkiye Kupası zaferini sığdırdı. Transferde Osimhen ve Sane hamlelerini yaparak taraftarlarını coşturan Sarı-Kırmızılılar kalan süreçte kadrosunu 3-4 flaş isimle daha takviye ederek gücüne güç katmayı hedefliyor.Süper Lig tarihinde bir takımın oynadığı ilk 3 maçta gol yemeden 10+ averaja ulaştığı iki sezon başlangıcını da Galatasaray gerçekleştirdi. 2000-2001 sezonunda Lucescu G.Saray'dan sonra bu sezon da Okan Buruk'lu Galatasaray, bunu başardı.