25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Türkiye'nin Los 'Gala'cticos'u!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 3'te 3 ile başladı.

calendar 26 Ağustos 2025 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 09:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı göğsüne takan Galatasaray, Türk futbolunda uzun yıllardır görülmemiş bir dominasyon kurmuş durumda.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar oynadığı 3 maçı da kazanırken 10 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.

MUHTEŞEM BİR SERİ

Sezona Gaziantep'te alınan 3-0'lık galibiyetle giren Galatasaray, ardından Karagümrük önünde Rams Park'ta aynı skorla kazanmıştı. Son olarak Kayseri deplasmanında 4-0'lık galibiyete imza atan Okan Buruk'un ekibi böylece son 14 resmi maçını da kazandı ve müthiş bir istatistiğe ulaştı.

GALATASARAY GOL YEMİYOR

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2-1'lik F.Bahçe galibiyetiyle başlayan süreçte Galatasaray bu 14 karşılaşmada tam 41 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Üstelik Aslan, son 8 resmi maçında kalesini gole kapatmayı da başardı.


YENİ İSİMLER GELECEK

Galatasaray, 14 maçlık serinin içine şampiyonluğun yanı sıra bir de Türkiye Kupası zaferini sığdırdı. Transferde Osimhen ve Sane hamlelerini yaparak taraftarlarını coşturan Sarı-Kırmızılılar kalan süreçte kadrosunu 3-4 flaş isimle daha takviye ederek gücüne güç katmayı hedefliyor.

10'DAN DAHA İYİSİ YOK

Süper Lig tarihinde bir takımın oynadığı ilk 3 maçta gol yemeden 10+ averaja ulaştığı iki sezon başlangıcını da Galatasaray gerçekleştirdi. 2000-2001 sezonunda Lucescu G.Saray'dan sonra bu sezon da Okan Buruk'lu Galatasaray, bunu başardı.



 
SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
