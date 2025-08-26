Haber Tarihi: 26 Ağustos 2025 15:41 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 15:41

Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar?

A Millİ Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci sınavını İspanya karşısında verecek. 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İspanya maç biletleri satış süreci başladı.

Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar belli oldu. İlk aşamada Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'ne tanınan öncelikli satış hakkının ardından genel satış tarihi de duyuruldu.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı karşılaşmanın bilet satışı başladı. Öncelikli satışlar Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için açıldı.

Türkiye - İspanya maç biletleri genel satış 26 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla başlayacak. Taraftarlar biletlerini passo.com.tr adresinden ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Batı Alt VIP - ₺3.000,00
Batı Üst VIP - ₺3.000,00
Doğu Alt Orta Bloklar - ₺2.000,00
Batı Alt Köşe Bloklar - ₺1.750,00
Doğu Alt Köşe Bloklar - ₺1.750,00
Doğu Üst Orta Bloklar - ₺1.500,00
Batı Üst Köşe Bloklar - ₺1.250,00
Doğu Üst Köşe Bloklar - ₺1.250,00
Kuzey Alt - ₺900,00
Güney Alt - ₺900,00
Kuzey Üst - ₺900,00
Güney Üst - ₺900,00
