Türkiye Badminton Şampiyonası başlıyor

Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Badminton Şampiyonası 3 Eylül Salı günü başlayacak.
Büyüklerde ulusal şampiyonların belli olacağı organizasyon, 3-7 Eylül tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
Şampiyona; tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerindeki müsabakalara sahne olacak.
Büyüklerde ulusal şampiyonların belli olacağı organizasyon, 3-7 Eylül tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
Şampiyona; tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerindeki müsabakalara sahne olacak.
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