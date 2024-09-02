Türkiye Badminton Şampiyonası başlıyor

Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Badminton Şampiyonası 3 Eylül Salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Badminton Şampiyonası başlıyor
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02 Eylül 2024 13:39
Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Badminton Şampiyonası 3 Eylül Salı günü başlayacak.

Büyüklerde ulusal şampiyonların belli olacağı organizasyon, 3-7 Eylül tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Şampiyona; tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerindeki müsabakalara sahne olacak.

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