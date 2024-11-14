Türk Telekom İtalya'dan eli boş döndü!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'e 75-67 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom İtalya'dan eli boş döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2024 00:26
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'e 75-67 yenildi.

Ev sahibi takım, Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 12-10, ilk yarısını ise 30-24 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 9 sayıya (55-46) yükselten Umana Reyer, karşılaşmayı da 75-67 kazandı.

Türk Telekom'da Brown'ın 18, Angola'nın 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Başkent ekibi gruptaki 4. mağlubiyetini yaşadı, Umana Reyer ise 3. galibiyetini elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery