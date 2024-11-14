Türk Telekom İtalya'dan eli boş döndü!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'e 75-67 yenildi.
Ev sahibi takım, Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 12-10, ilk yarısını ise 30-24 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 9 sayıya (55-46) yükselten Umana Reyer, karşılaşmayı da 75-67 kazandı.
Türk Telekom'da Brown'ın 18, Angola'nın 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi.
Başkent ekibi gruptaki 4. mağlubiyetini yaşadı, Umana Reyer ise 3. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi takım, Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 12-10, ilk yarısını ise 30-24 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 9 sayıya (55-46) yükselten Umana Reyer, karşılaşmayı da 75-67 kazandı.
Türk Telekom'da Brown'ın 18, Angola'nın 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi.
Başkent ekibi gruptaki 4. mağlubiyetini yaşadı, Umana Reyer ise 3. galibiyetini elde etti.