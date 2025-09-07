TRT Spor Canlı İzle: Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle

Filenin Sultanları final maçı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya şampiyonluğu için İtalya ile mücadele edecek. Ay yıldızlı ekip yarı finalde, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın başında bulunduğu Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa finale adını yazdırdı. Milliler, finalde altın madalya için İtalya ile mücadele edecek. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...



FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYONLUK FİNAL MAÇI || TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Türkiye İtalya Dünya Şampiyonası voleybol final maçı bugün (7 Eylül 2025 Pazar) oynanacak. Filenin Sultanları, saat 15.30'da altın madalya için İtalya karşısında olacak.



Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.



SANTARELLİ İKİNCİ DEFA FİNALDE



İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.



Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.

