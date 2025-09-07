Haber Tarihi: 07 Eylül 2025 13:44 -
Güncelleme Tarihi:
07 Eylül 2025 13:44
TRT Spor Canlı İzle: Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Finalde rakip İtalya. Peki Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Mücadelenin canlı takibi ve son dakika gelişmeleri haberimizde.
Milliler, finalde altın madalya için İtalya ile mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYONLUK FİNAL MAÇI || TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye İtalya Dünya Şampiyonası voleybol final maçı bugün (7 Eylül 2025 Pazar) oynanacak. Filenin Sultanları, saat 15.30'da altın madalya için İtalya karşısında olacak.
Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.
SANTARELLİ İKİNCİ DEFA FİNALDE
İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Santarelli ise daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu.
Tecrübeli başantrenörün, milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde, altın madalyası bulunuyor.
