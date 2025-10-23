TRT 1 Maç İzle: Fenerbahçe - Stuttgart Canlı link

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart Fenerbahçe Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.







Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous.



FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı. İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor. Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın 23 Ekim Perşembe günkü maçta forma giymesi zor. Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.



GÖZLER KALECİLERDE



Fenerbahçe'de ayak parmağındaki kırık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak Fatih Karagümrük mücadelesinde maç kadrosunda olan kaleci İrfan Can Eğribayat iyileşti. 27 yaşındaki file bekçisi, Stuttgart karşısında forma giyebilecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor mücadelesinde kalesini gole kapatan, Fatih Karagümrük maçında da önemli kurtarışlar yapan Tarık Çetin ile İrfan Can Eğribayat arasında seçim yapmakta zorlanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.



"2" NUMARALI KUPADA 151. SINAV



Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.







