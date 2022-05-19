Trapp: 'Kelimelerle anlatamıyorum'

Eintracht Frankfurt'a kupayı getiren kurtarışlara imza atan Kevin Trapp, UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.



Trapp sevincini kelimelerle anlatmakta güçlük çektiğini belirterek, "Kupayı alabileceğimize her zaman inandık ve inanmaktan vazgeçmedik. Ligde hayal kırıklığı yaşattık ama artık kupayı alarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Sevincimi kelimelerle anlatamıyorum" sözlerini kullandı.



Uzatmaların son dakikalarında yaptığı inanılmaz kurtarış ve çıkardığı Aaron Ramsey'in penaltısıyla ilgili ise Trapp, "Bu benim gecem değil herkesin gecesi. Tüm Frankfurt ve hatta Almanya için harika bir şey başardık." diye konuştu.



Kevin Trapp UEFA Avrupa Ligi finalinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.





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