Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024-2025

Ağustos ayında başlayan Süper Lig'de takımlar, eksik gördükleri bölgeleri transferlerle doldurmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin 24 Haziran'da başladığını açıklamıştı. Avrupa'nın büyük liglerinde, yani İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'da transfer dönemi Ağustos ayı sonunda tamamlandı. Ancak bazı ülkelerde transfer dönemi hala devam ediyor. Özellikle Türk kulüpleri, bonservisi elinde olan oyunculara yönelmiş durumda ve gözler transferin kapanış tarihine çevrildi. Son olarak Katar ve Yunanistan'da transfer sezonu kapandı; Rusya'da ise 12 Eylül itibarıyla sona erecek. Sırbistan ve Türkiye'de transfer dönemi aynı gün sona erecek. Peki, Türkiye'de transfer dönemi ne zaman kapanıyor? İşte, TFF'nin duyurduğu takvime göre transfer döneminin bitiş tarihi…

2024-2025 sezonunda Süper Lig'in ilk dört haftası geride kalırken, takımlar milli maçlar nedeniyle kısa bir ara verdi. 5. hafta maçları 14-16 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona erdi. Katar ve İsviçre'de transfer 9 Eylül'de, Yunanistan'da ise 11 Eylül'de tamamlandı.