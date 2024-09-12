Haber Tarihi: 12 Eylül 2024 18:19 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 18:19

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024-2025

Avrupa'nın beş büyük futbol liginde transfer dönemi Ağustos ayında sona erdi ancak Süper Lig'de yaz transfer sezonu hala devam ediyor. Bu yaz, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yaptıkları transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, kadrosuna Gabriel Sara, Jelert, Jakobs, Batshuayi ve Osimhen gibi önemli isimleri katarken, Fenerbahçe En Nesyri, Maximin, Cenk Tosun, Kostic ve Amrabat ile kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş ise bu sezon dikkat çeken transferleri arasında İmmobile, Rafa Silva, Paulista, Cher Ndour ve Joao Mario'yu takıma dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yaz transfer dönemi bitişine yaklaşırken, futbolseverler transfer sezonunun ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte Süper Lig yaz transfer döneminin son tarihi…

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2024-2025
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Ağustos ayında başlayan Süper Lig'de takımlar, eksik gördükleri bölgeleri transferlerle doldurmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin 24 Haziran'da başladığını açıklamıştı. Avrupa'nın büyük liglerinde, yani İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'da transfer dönemi Ağustos ayı sonunda tamamlandı. Ancak bazı ülkelerde transfer dönemi hala devam ediyor. Özellikle Türk kulüpleri, bonservisi elinde olan oyunculara yönelmiş durumda ve gözler transferin kapanış tarihine çevrildi. Son olarak Katar ve Yunanistan'da transfer sezonu kapandı; Rusya'da ise 12 Eylül itibarıyla sona erecek. Sırbistan ve Türkiye'de transfer dönemi aynı gün sona erecek. Peki, Türkiye'de transfer dönemi ne zaman kapanıyor? İşte, TFF'nin duyurduğu takvime göre transfer döneminin bitiş tarihi…

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 sezonunda Süper Lig'in ilk dört haftası geride kalırken, takımlar milli maçlar nedeniyle kısa bir ara verdi. 5. hafta maçları 14-16 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona erdi. Katar ve İsviçre'de transfer 9 Eylül'de, Yunanistan'da ise 11 Eylül'de tamamlandı.

Bugün (12 Eylül) Rusya'da transfer sezonu sona erecek ve geriye transfer dönemi açık iki lig kalacak.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü sona erecek.

FENERBAHÇE 2024-2025 SEZONU TRANSFERLERİ

Youssef En-Nesyri
Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)
Allan Saint-Maximin (kiralık)
Oğuz Aydın
Sofyan Amrabat (kiralık)
Cenk Tosun
Filip Kostic (kiralık)

GALATASARAY 2024-2025 SEZONU TRANSFERLERİ

Gabriel Sara
Elias Jelert
İsmail Jakobs (kiralık)
Michy Batshuayi
Victor Osimhen (kiralık)

BEŞİKTAŞ 2024-2025 SEZONU TRANSFERLERİ

Emirhan Topçu
Can Keleş
Ciro Immobile
Felix Uduokhai (kiralık)
Rafa Silva
Gabriel Paulista
Cher Ndour (kiralık)
Joao Mario (kiralık)
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