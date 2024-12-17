Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025 (Ara-kış)

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta geride kalırken takımlar transfer çalışmalarına erkenden başladı. Yaz transfer döneminde yapamadıkları takviyeleri, kış transferinde yapmayı hedefleyen takımlar, oyuncularla temas kuruyor. Avrupa kupalarında yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray gibi takımlar UEFA listelerine oyuncu eklemesi yapabilecek. Süper Lig'de ilk yarı 17. haftanın sona ermesiyle tamamlanacak. Peki Süper Lig kış transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig ara transfer tarihleri



ARA (KIŞ) TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2024-2025 sezonunda yaz transfer sezonu 24 Haziran - 13 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı.



TFF tarafından açıklanan programa göre Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.



Süper Lig'de kış transfer sezonu ise 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

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