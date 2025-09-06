06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
0-2DA
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
0-0DA
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-1DA
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-05'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

TransAnatolia Rally Raid Yarışı'nın Bolu etabı bitti

15. TransAnatolia Rally Raid Yarışı'nın Bolu etabı yapılan yarışlarla tamamlandı.

06 Eylül 2025 21:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TransAnatolia Rally Raid Yarışı'nın Bolu etabı bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



15. TransAnatolia Rally Raid Yarışı'nın Bolu etabı tamamlandı.

Bursa'da 30 Ağustos'ta başlayan TransAnatolia, Türkiye, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan 98 sporcunun katılımıyla Bolu'da sürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşen TransAnatolia'nın 15'incisi Bursa'dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu'ya ulaştı.


Sabah erken saatlerde Eskipazar'da oluşturulan servis alanındaki son hazırlıkların ardından sporcular start aldı.

Çeşitli vadi yamaçları ile trafiğe açık asfalt yolu kapsayan güzergahta motosiklet ve araçlarıyla ilerleyen sporcular, Abant Gölü Milli Parkı'ndaki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

Sporcular, 2 bin 190 kilometre sonunda Abant Gölü Milli Parkı'nda bitiş çizgisini gördü.

Motosiklet kategorisinde San Marinolu Thomas Marini 14 saat 27 dakika 26 saniyeyle birinci, İtalyan Paolo Degiacomi 14 saat 32 dakika 35 saniyeyle ikinci, İtalyan Maikol Reboldi de 15 saat 53 dakika 52 saniyeyle üçüncü oldu.

Otomobil SSV kategorisinde İngiliz Paul Severin-Delphine Delfino 15 saat 7 dakika 4 saniyeyle birinci, Romanyalı Marian Andreev-Marius Aurelian Pop 16 saat 32 dakika 39 saniyeyle ikinci, Hollandalı Lurens Maijer-Robbert Visser de 17 saat 34 dakika 58 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Otomobil kategorisinde Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim-Onur Sırımoğlu 19 saat 35 dakika 35 saniyeyle birinci, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Mitat Diker-Erdal Oral 28 saat 6 dakika 21 saniyeyle ikinci, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt-Özaydın Dölek de 33 saat 13 dakika 21 saniyeyle yarışı üçüncü tamamladı.

Kamyon kategorisinde İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi, yarışı 17 saat 2 dakika 25 saniyeyle bitirdi.

Raid kategorisinde Murat Ali İçoğulları-Kerem Eldem birinci, Birol Yücel-Cem Topçuoğlu ikinci, Gerçek Sunman-Bahar Sunman üçüncü oldu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
