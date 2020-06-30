Trabzonspor'da kaptan Sosa yine devrede

Trabzonspor'da sahalara geri dönen Sosa, kaybedilen puanlar sonrası devreye girdi.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da kaptan Sosa yine devrede
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30 Haziran 2020 12:23
Sakatlığı sebebiyle Göztepe ve Alanya maçlarında forma giyemeyen Jose Sosa, Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönmüştü.

Saha içinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük yardımcısı olan kaptan Sosa, kaybedilen 2 puanın ardından da devreye girdi.

Takım arkadaşlarıyla sürekli görüşmeler yapan yıldız oyuncu, şampiyonluk yolunda pes etmemeleri gerektiğini ve 5 hafta sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.



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