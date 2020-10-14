Trabzonspor'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı Fiziksel Performans Merkezi'nin kurulması için son aşamaya gelindi.



Bordo-mavili kulüp, Türkiye'de bir ilke imza atarak kuracağı sistem kapsamında spor bilimci ve aynı zamanda data ve motivasyon uzmanı olan Malcolm Harkness ile Kuvvet ve Rehabilitasyon uzmanı Alex Segovia Vilchez'i bünyesine kattı.



Fırtına, bu sezon için en az iki uzmanı daha renklerine bağlayacak. Son sistem cihazlarla birlikte futbolcuların fiziki yapısı güçlendirilmeye çalışılacak.



LOCALAR SATIŞTA



Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki locaların maçlık olarak satışına başlandığını duyurdu.



Batı, Doğu ve kale arkalarında olan localara 5'er kişi, iki adet olan köşe localarına ise 15 kişi alınacağı açıklandı. Ateş ölçümü yapılarak, 38.7'nin üzerinde bulunanların stadyuma alınmayacağı ifade edildi. Başakşehir maçı için fiyatlar şu şekilde: Batı VİP: 15000 TL, Köşe: 9000 TL, Doğu: 5000 TL, Kale Arkası: 2500 TL.



