Altınordu modelinin üstünde

Avrupa futbolunun devleri arasında yer alan Chelsea ile Trabzonspor arasında dev işbirliği...Uzun yıllardır altyapıya verdiği önem ile dikkat çeken Bordo-Mavililer, İngiliz ekibiyle bu konuda büyük bir ortaklığa gitmeye hazırlanıyor. Dev projenin başındaki yönetici Çağlar Mesut Bozoğlu haftalardır Maviler ile görüşmelerini sürdürmek için Londra'da bulunuyor. Fanatik Gazetesi'ne konuşan Bozoğlu, Chelsea ile prensipte anlaştıklarını ancak işin resmiyete dökülmesinin yaklaşık 1 ayı bulacağını dile getirdi. Peki bu anlaşmanın detaylarında neler var?Fırtına, Avrupa'da imrenilen altyapı tesislerinin başında gelen Altınordu modelinin daha üstünde bir projeye imza atmak istiyor. Bu doğrultuda yapılan anlaşmada Trabzonspor'un altyapısındaki isimler İngiltere'de futbol eğitimi alacak, Chelsea'li genç yetenekler ise Trabzon'da eğitim kampı yapacak. Eğer anlaşma resmiyete dökülürse, Karadeniz ekibinin altyapı hocaları da İngiltere'de eğitim görecek. İkili ilişkilerin ilerlemesi durumunda ise kulüpler arasında oyuncu transferi de söz konusu.