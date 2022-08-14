Trabzonspor, Hatayspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Edin Visca'nın yerini hemen doldurdu.



Bordo-mavililer, Fath Union Sport de Rabat ile 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'nin transferi için el sıkıştı.



Fas Milli Takımı ile Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Lahtimi, Trabzon'a geldi.



21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.



Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol, 8 asitlik bir performans sergiledi.





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