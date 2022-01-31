İlk olarak savunmayı Türk futbolcularla güçlendirmek için çalışan Trabzonspor, Kaan Ayhan'ı kiralayamadı, Koray Günter'in transferi de olmadı, son olarak Adana Demirspor'dan istediği Samet Akaydın için de aradığını bulamadı.



Yerli oyuncularla stoper transferini tamamlayamayan Karadeniz ekibinin gündemine Valencia'da yer alan Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista geldi.



31 yaşında 1.87 boyunda olan sambacı yıldız satın alma opsiyonlu kiralanmak isteniyor. Giresun'a gideceği söylenen Trondsen takımdan ayrılırsa yabancı kontenjanında yer açılacak ve bir yabancı alınabilecek.





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