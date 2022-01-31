Trabzonspor'un Valencia'dan hedefi

Trabzonspor, yeni bir stoper için arayışını devam ettirirken, Trondsen'in gidişini de bekleniyor.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Trabzonspor'un Valencia'dan hedefi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2022 08:19
İlk olarak savunmayı Türk futbolcularla güçlendirmek için çalışan Trabzonspor, Kaan Ayhan'ı kiralayamadı, Koray Günter'in transferi de olmadı, son olarak Adana Demirspor'dan istediği Samet Akaydın için de aradığını bulamadı.

Yerli oyuncularla stoper transferini tamamlayamayan Karadeniz ekibinin gündemine Valencia'da yer alan Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista geldi.

31 yaşında 1.87 boyunda olan sambacı yıldız satın alma opsiyonlu kiralanmak isteniyor. Giresun'a gideceği söylenen Trondsen takımdan ayrılırsa yabancı kontenjanında yer açılacak ve bir yabancı alınabilecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.