Trabzonspor, Uğurcan için pazarlıkta!

Alexander Sörloth'u Leipzig'e satan Trabzonspor'da bir ayrılık daha kapıda. Habertürk Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için kapıyı çaldı.



UĞURCAN GİTMEYE SICAK BAKIYOR



Türkiye'ye gelerek bordo-mavili kulüple görüşmelere başlayan Fransızlar, masaya 12 milyon Euro'luk teklifle oturdu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 15 milyon Euro'da diretirken pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi. Trabzonspor'da mutlu olsa da Avrupa hayalini gerçekleştirmek için gitmeye sıcak bakan 24 yaşındaki file bekçisi, kulübün menfaatleri doğrultusunda anlaşmanın sağlanmasını bekliyor.



TEKNİK HEYET ERCE'YE GÜVENİYOR



Kadrosunda geçtiğimiz sezon forma giyen önemli isimleri kaybeden Fırtına'da Uğurcan Çakır'ın gitme ihtimali teknik heyetle de masaya yatırıldı. Eddie Newton ile kurmaylarının transfer gerçekleşmesi halinde Erce Kardeşler'e güvendiklerini ve Uğurcan'ın eksiğini kapatabileceklerini ilettiği ifade edildi.



