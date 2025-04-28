Haber Tarihi: 28 Nisan 2025 19:01 - Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 19:03

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 Maçı Canlı İzle Şifresiz

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 TRT Spor izle şifresiz | Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Spor canlı izlenebilecek olan Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı canlı yayın izleme detayları...

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Gençlik Ligi final maçında temsilcimiz Trabzonspor U19 takımı, Barcelona U19 takımıyla karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Gençlik Ligi finalinde mücadele eden Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 kozlarını paylaşacak. Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR U19: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkaçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal, Onuralp Çakıroğlu, Abdurrahman Bayram

BARCELONA U19: Yaakobisshvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez

HAKEM: Andrea Colombo
STAT: Colovray Spor Merkezi (İsviçre-Nyon)
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT Spor

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