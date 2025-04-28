Trabzonspor U19 - Barcelona U19 Maçı Canlı İzle Şifresiz

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Gençlik Ligi final maçında temsilcimiz Trabzonspor U19 takımı, Barcelona U19 takımıyla karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Gençlik Ligi finalinde mücadele eden Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 kozlarını paylaşacak. Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR U19: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkaçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal, Onuralp Çakıroğlu, Abdurrahman Bayram

BARCELONA U19: Yaakobisshvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez

HAKEM: Andrea Colombo

STAT: Colovray Spor Merkezi (İsviçre-Nyon)

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT Spor