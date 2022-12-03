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Trabzonspor - Hull City: İlk 11'ler

Trabzonspor, hazırlık kampında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Hull City: İlk 11'ler
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03 Aralık 2022 15:21
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaşacak.

Saat 16.00'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamšík, Abdülkadir, Trézéguet, Naci, Umut

HullCity XI: Ingram, Coyle, Elder, Jones, Longman, McLoughlin, Smith, Simons, Michaël Seri, Slater, Jarvis

Ada ekibi, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'le özel maçta rakip olmuş ve mücadele 1-1'lik skorla sona ermişti.

Karadeniz ekibi, kamptaki ikinci maçını 7 Aralık Çarşamba günü bu kez Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yapacak.

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