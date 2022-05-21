Trabzonspor'da Bruno Peres'in Aşil tendon sıkıntısı ciddi… Teknik direktör Abdullah Avcı daha önce Peres'in durumuna göre sağ beke takviye yapabileceklerini söylemişti…



Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Şampiyonalar Ligi'ndeki duruma göre Trabzonspor'un sağ bek hamlesi ön plana çekildi. Bordo-mavililer, Sassuolo'ya, Kaan Ayhan'la beraber Mert Müldür için de teklif yaptı. İkili teklif reddedildi.



Trabzonspor, İtalyan ekibinin kapısını bir kez daha çaldı. Mert için tekil, ayrı bir teklif sundu. Bu teklife cevap bekleniyor. Umut pek yok ama vazgeçmek de yok.



FENERBAHÇE DE DEVREDE



Yabancı kontenjanı da düşünülerek gelecek sezon daha çok genç ve yerli futbolcu avına çıkan ve milli yıldız Mert Müldür transferine büyük önem veren Trabzonspor'un karşısında Fenerbahçe bulunuyor



22 yaşındaki sağ beki alarak uzun yıllar bu mevkide sorun yaşamak istemeyen bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, gelebilecek olumsuz cevaba karşı yeni teklifler hazırlanması ve hazırlıklı olunması talimatını verdi.



ABDULLAH AVCI KONUŞTU



Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Mert Müldür transferine büyük önem veriyor. Genç oyuncuyla bizzat telefonda konuşan şampiyon takımın teknik direktörü, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme şansını kaçırmamasını tavsiye etti.



Yaşının henüz 22 olması nedeniyle önünde Avrupa'da top oynama imkanının daha çok olacağını anlatan Avcı, Devler Ligi'nde klasını ispat ederek önümüzdeki senelerde daha üst klasman takımlardan birine gidebileceğini anlattı.



BONSERVİS BEDELİ SORUN



Mert'in Sassuolo ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Mert Müldür, Rapid Wien'de parladıktan sonra Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen rotasını Sassuolo'ya kırmıştı.



Transfer dönemlerinde adı Dört Büyükler ile anılsa da İtalyan kulübü bonservis pazarlıklarında işi zora sokunca ülkeye dönememişti.





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