Trabzonspor'da sakatlık alarmı

Trabzonspor'da Antalyaspor deplasmanı öncesi eksiklerin sayısı can sıkıyor. Dünkü idmana Adana Demirspor maçında alnı açılan ve 8 dikiş atılan Cornelius, başı bandajla sarılı olarak katıldı. Sakatlığı bulunan Trondsen ise antrenmanda kısmen yer aldı.



Kas sakatlıklarını önceden tespit edebilen ve uyarı veren cihazın verilerine göre dünkü çalışmaya katılmayan Vitor Hugo, Dorukhan, Abdülkadir Ömür gibi isimlerin, Antalyaspor maçında forma giyip giyemeyecekleri bugün belli olacak.





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