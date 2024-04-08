Trabzonspor'da istikrarın adı Visca

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, istikrarıyla dikkat çekiyor. Bosnalı yıldızın, önümüzdeki sezon Süper Lig'de 500 maç barajını geçmesi bekleniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da istikrarın adı Visca
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08 Nisan 2024 11:14
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, hem istikrarıyla hem de performansıyla parmak ısırtıyor.

Bu sezon 34 maça çıkan Visca, 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçeli Alex'in 108 asistlik rekorunu kıran Visca, geçtiğimiz günlerde beşinci dalyasını yapan Galatasaraylı Fernando Muslera'dan sonra 468 maçla Süper Lig'de en çok forma giyen yabancı oyuncu konumunda.

Bordo mavili takımla bir yıl daha sözleşmesi olan Visca'nın önümüzdeki sezon 500 maç barajını geçmesi bekleniyor.

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