Trabzonspor'da gündem Ondrej Duda!

Transfer çalışmalarına önümüzdeki ay yeniden ağırlık vermesi beklenen Trabzonspor'da yaz döneminin 1 numaralı hedefi takıma yeni Marek Hamsik bulmak. Bu doğrultuda yönetimin transfer listesinde Slovak orta saha Ondrej Duda'nın yer aldığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Trabzonspor'da gündem Ondrej Duda!
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22 Şubat 2025 11:15
Transfer çalışmalarına önümüzdeki ay yeniden ağırlık vermesi beklenen Trabzonspor'da yaz döneminin 1 numaralı hedefi takıma yeni Marek Hamsik bulmak. Bu doğrultuda yönetimin transfer listesinde Slovak orta saha Ondrej Duda'nın yer aldığı öğrenildi. Ara transfer döneminde de Trabzonspor'un temaslarda bulunduğu 30 yaşındaki oyuncunun Verona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Hellas Verona'da forma giyen Duda, takımının sezon sonunda küme düşme ihtimaline karşılık sözleşmesini yenilemeyi reddediyor. Trabzonspor'un da bu durumdan yararlanarak Duda ile sezon bitmeden görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

4 MİLYON EURO

Slovakya Milli Takımı formasını 81 kez giyen Duda, 14 gol attı. 1.81 boyundaki futbolcu, merkez orta saha ve 10 numarada oynayabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon euro.


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