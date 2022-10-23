Trabzonspor'da beğeni toplayan isim: Hugo

Trabzonspor'da sezona kötü başlamasına rağmen yavaş yavaş ritmini yakalayan Vitor Hugo, Sivasspor maçında savunmada kusursuza yakın oynadı.
Brezilyalı stoper, pas isabet oranıyla da dikkat çekti. Hugo, yüzde 94 pas isabetiyle zirvede yer aldı. Monaco maçında attığı kafa golünün ardından performans olarak çıkışa geçen Hugo'nun, Kızılyıldız maçında Denswil'den formayı kapabileceği öğrenildi.
Abdullah Avcı, normalde ligde Hugo, Avrupa'da ise Denswil'e görev veriyor.
Brezilyalı stoper, pas isabet oranıyla da dikkat çekti. Hugo, yüzde 94 pas isabetiyle zirvede yer aldı. Monaco maçında attığı kafa golünün ardından performans olarak çıkışa geçen Hugo'nun, Kızılyıldız maçında Denswil'den formayı kapabileceği öğrenildi.
Abdullah Avcı, normalde ligde Hugo, Avrupa'da ise Denswil'e görev veriyor.