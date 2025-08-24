Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2025 18:25 -
Güncelleme Tarihi:
24 Ağustos 2025 18:25
Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Antalyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı yayın izleme detayları
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR: 59. MAÇ
Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.
TRABZONSPOR SAHASINDA BARİZ ÜSTÜN
Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.
SON 8 SEZONDA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı. En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.
