Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz izle

Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle | Şifresiz Trabzonspor - Alanyaspor ATV izle... Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor - Alanyaspor'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE









TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ





Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.Bordo-mavili takımda Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.Uğurcan; Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif; Mendy, Umut; Visca, Cham, Ozan; BanzaMert, Lima, Aliti, Serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makouta, Christian.Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.