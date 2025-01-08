Haber Tarihi: 08 Ocak 2025 17:49 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 17:49

Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz izle

Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle | Şifresiz Trabzonspor - Alanyaspor ATV canlı izle | Trabzonspor - Alanyaspor maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv'den canlı izlemek yasadışıdır. . Şifresiz olarak ATV'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Alanyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izleme detayları

Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz izle
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Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle | Şifresiz Trabzonspor - Alanyaspor ATV izle... Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor - Alanyaspor'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE



TRABZONSPOR - ALANYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ 





TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.

Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.

Bordo-mavili takımda Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.


TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER  

Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif; Mendy, Umut; Visca, Cham, Ozan; Banza



Alanyaspor: Mert, Lima, Aliti, Serdar, Lopes, Fatih, Buluthan, Augusto, Balkovec, Makouta, Christian.

- Geçen yıl final oynamıştı

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.

 
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