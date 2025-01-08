Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz izle
Haber Tarihi: 08 Ocak 2025 17:49 -
Güncelleme Tarihi:
08 Ocak 2025 17:49
Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz izle
Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle | Şifresiz Trabzonspor - Alanyaspor ATV canlı izle | Trabzonspor - Alanyaspor maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv'den canlı izlemek yasadışıdır. . Şifresiz olarak ATV'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Alanyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izleme detayları
Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı izle | Şifresiz Trabzonspor - Alanyaspor ATV izle... Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor - Alanyaspor'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - ALANYASPORMAÇI CANLI İZLE
TRABZONSPOR - ALANYASPORCANLI İZLE ŞİFRESİZ
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.
Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER