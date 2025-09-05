Trabzonspor'a Davitashvili için ret!

Trabzonspor'un Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
61 Saat'te yer alan habere göre, Trabzonspor, Gürcü futbolcu için girişim yaptı. Ancak Davitashvili'nin kulübü Saint-Etienne bu transfere sıcak bakmadı.
Saint-Etienne'de bu sezon 4 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 kez asist yaptı.
