05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Trabzonspor'a Davitashvili için ret!

Trabzonspor, Zuriko Davitashvili için girişimlerde bulundu Gürcü oyuncunun kulübü Saint-Etienne transfere sıcak bakmadı.

05 Eylül 2025 12:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Davitashvili için ret!
Trabzonspor'un Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

61 Saat'te yer alan habere göre, Trabzonspor, Gürcü futbolcu için girişim yaptı. Ancak Davitashvili'nin kulübü Saint-Etienne bu transfere sıcak bakmadı.

Saint-Etienne'de bu sezon 4 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 kez asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
