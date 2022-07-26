'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesinin 2022 elemeleri devam ediyor

"TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesinin 2022 elemeleri devam ediyor.



TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda gerçekleştirilen projeyle başarılı olmaya aday genç otomobil sporcuları aranıyor.



Bu yıl dördüncü kez düzenlenen projenin ikinci faz elemeleri için 2 Ağustos'a kadar kayıt dönemi devam ediyor. 28 yaş ve altındaki ehliyet sahibi tüm sürücülerin başvuru hakkı bulunuyor.



Tüm katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri kullanarak zamana karşı yarışacağı elemeler, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde İzmit Körfez Yarış Pisti'nde özel olarak hazırlanacak parkurda yapılacak.



Bu elemelerde en başarılı 25 sürücü, bir sonraki aşamada ileri seviye eğitimler ve final elemelerine katılma hakkı elde edecek.



Final elemelerinin ardından en hızlı ve başarılı 10 erkek ile 4 kadın sürücü ise hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile üç yarışlık "TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde yarışma imkanı bulacak.





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