TOKİ ödemeleri ertelenecek mi? 2023 Deprem olan bölgelerde TOKİ taksitleri nasıl olacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem bölgedeki 11 ilde ciddi hasar bıraktı. Burada yaşayan vatandaşlar da TOKİ ödemelerinin nasıl olacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar için müjdeyi verdi. Peki, Deprem olan illerde TOKİ ödemeleri ertelendi mi? TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ taksit ödemelerinin ertelendiğini şu sözlerle duyurdu:"Yeni konutlar zemin kalitesine bakılıp yapılacak. 11 ilimizin TOKİ taksit ödemelerini 3 ay erteledik. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız. Geçici sağlık merkezlerinde herhangi bir aksaklığa izin vermiyoruz. Türbe, cami, kilise, havra gibi yapılarımız için gerekli çalışmalara hemen başladık. Amacımız 1 yıl için de kültür varlıklarımızı yeniden kazandırmaktır."11 ilin TOKİ taksit ödemesi 3 ay sonra yani Mayıs-Haziran aylarında başlayacağı düşünülüyor. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:"Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzeredir. Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin güvenlik personeli görev aldı. 12 binin üzerinde kişi alt yapı çalışmalarına katıldı.Ülkemizin dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarımız depremzedelerimizin yardımına koştu. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi. Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir. Hasar tespiti bitmek üzere. Hali hazırda 751 bin depremzede çadırlarda barınıyor. 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderilmiştir.Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü buldu. Halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz. Çadır kent ve koyteyner kentlerlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız."İlk yıl yüzde 0.69 ile 4 bin 410 TL taksit ödenecek. 4. yıl için ise taksitler 10 bin 315 TL'ye çıkacak ve son 8 yılda 12 bin 697 TL olacak. Vade sonunda toplam ödeme tutarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye kadar çıkacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500 ve Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlayacaklarını bildirdi.