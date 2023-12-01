Tıraş nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre tıraş mı, traş mı?

"Tıraş" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Tıraş" kelimesidir. "Tıraş" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Tıraş" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
TIRAŞ NASIL YAZILIR?
"Tıraş," Türkçe'de "t-ı-r-a-ş" harfleriyle yazılır. Bu kelime, sakal veya saç gibi vücut kıllarını kesmek veya düzeltmek için yapılan işlemi veya bu işlem sonucunda elde edilen durumu ifade eder. TDK'YA GÖRE "TIRAŞ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI
Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre "Tıraş" kelimesi "Tıraş" şeklinde yazılır. "Tıraş" kelimesinin doğru yazılışı cümle içinde "Tıraş" şeklindedir. Örnek cümle:
Her sabah, tıraş olmadan işe gitmeyi tercih ederim.
Berber, müşterisinin isteğine göre özel bir tıraş tekniği uygular.
Elektrikli tıraş makineleri, hızlı ve pratik bir tıraş deneyimi sunar.
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