24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-490'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-189'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-1DA
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-184'
24 Ağustos
Juventus-Parma
1-083'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-085'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
1-2DA

Tim Jabol-Folcarelli: "Galibiyet serisiyle başlamak önemli"

Trabzonsporlu oyuncu Tim Jabol-Folcarelli, sahalarında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2025 23:00
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Tim Jabol-Folcarelli: 'Galibiyet serisiyle başlamak önemli'
Trabzonsporlu oyuncu Tim Jabol-Folcarelli, "Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Galibiyet ile buradan ayrıldığımız ve bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi. 

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tim Jabol-Folcarelli galibiyet için mutlu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı bunu söyleyebilirim. Ama buna rağmen bir yerde kalabilmeyi başardık. Maçı gol yemeden bitirdik. Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Galibiyet ile buradan ayrıldığımız ve bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Sezona dinamik şekilde galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. 3 puanla bu seriye devam etmek istiyoruz" dedi.

'KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'



Takımın kolektif şekilde çalışarak daha da güçlendiğini kaydeden Folcarelli, "Yeni gelen arkadaşlarımızın kendilerini iyi hissedilmeleri ve bu süreci hızlı geçirebilmeleri için onları yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım performansı açısından daha güçlü performans sergileyebilmek için kolektif bir şekilde çalışıyoruz. Böylelikle daha güçlü oluyorsunuz. Bunu herkesin yapması gereken bir şey olarak düşünüyorum. Maçtan bir gün öncesinde bir şey hissetmiştim. Risk almak istemedim. Benim yerime oyuna girerek yüzde 100'ünü verebilecek bir takım arkadaşımın oyuna devam etmesini tercih ettim. Böylelikle takıma daha faydalı olabilecek olan biri oyuna girmiş oldu" şeklinde konuştu.

'İYİ BİR POTANSİYELİ VE KALİTESİ VAR'

Yeni transfer Inao Oulai hakkında konuşan Folcarelli, "Kendisini Fransa'dayken çok fazla tanıma şansı bulamadım. Çünkü benim oynadığım kulübün rakibi olan bir kulüpteydi. Onun burada olmasından dolayı mutluyum. İyi bir potansiyeli ve kalitesi var. Kolektif oyunun içerisinde iyi katkılar sağlayabileceğini ve kaliteyi artırabileceğini düşünüyorum" diye konuştu. 

