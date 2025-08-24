Tim Jabol-Folcarelli: 'Galibiyet serisiyle başlamak önemli'

Trabzonsporlu oyuncu Tim Jabol-Folcarelli, "Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Galibiyet ile buradan ayrıldığımız ve bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.



Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tim Jabol-Folcarelli galibiyet için mutlu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı bunu söyleyebilirim. Ama buna rağmen bir yerde kalabilmeyi başardık. Maçı gol yemeden bitirdik. Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Galibiyet ile buradan ayrıldığımız ve bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Sezona dinamik şekilde galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. 3 puanla bu seriye devam etmek istiyoruz" dedi.



'KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

'KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Takımın kolektif şekilde çalışarak daha da güçlendiğini kaydeden Folcarelli,

Yeni transfer Inao Oulai hakkında konuşan Folcarelli,