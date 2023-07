Threads nedir? Instagram Threads web giriş ve hesap silme

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın tweet görüntüleme sınırlaması hareketinin ardından Meta şirketinden bir atılım geldi. Twitter'a rakip olması beklenen Threads uygulamasının kullanıma sunulması üzerine teknoloji tutkunları Threads nedir, nasıl kayıt olunur ve indirilir gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. Instagram'da bu uygulamayı gören sosyal medya kullanıcıları uygulamanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Threads uygulaması özellikleri neler, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte Meta'nın yeni uygulamasının özellikleri ve üye olma ekranı...Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.Daha önce de belirtildiği gibi hesabınızı silmek için Instagram hesabınızı da feda etmeniz gerekecek. Kararınızı verdikten sonra, ileti dizilerindeki hesabınızı silmek için devam edebilir ve bu adımları takip edebilirsiniz.Profil simgenize tıklayın ve "" seçeneklerine gidin.Ayarlar seçeneğine tıkladığınızda yeni bir menü açılacaktır. Aşağı inin ve "" üzerine dokunun."Hesabı Sil" düğmesini bulmak için Hesap menüsünün en altına gidin ve üzerine dokunun.Meta bir mesaj ile onayınızı isteyecektir. Kararınızdan emin olduğunuzda, seçiminizi onaylamak için ""e tıklayabilirsiniz.Şimdi silmeniz için seçim yapabileceğiniz çeşitli nedenlerle bombardımana tutulacaksınız. Zorluğu en aza indirmek istiyorsanız, ilerlemek için aşağı kaydırın ve "Diğerleri" üzerine tıklayın.Metin alanına nedeniniz olarak bir şey de yazabilirsiniz.İşlemdeki son adımlara geçmek için ""e tıklayın.Konular, son onay için şifrenizi girmenizi isteyecektir. Bu nedenle, şifrenizi buraya girin.Kararınızı onaylamak için "Tamam"a dokunduğunuzda uygulama, hesabınızın 30 gün içinde silineceğini size bildirir. Bu, fikrinizi değiştirip tekrar oturum açmak istemeniz durumunda size verilen fazladan zamandır.Önümüzdeki 30 gün içinde tekrar giriş yapmazsanız, Instagram hesabınızla birlikte Threads hesabınız da kalıcı olarak silinir.Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.