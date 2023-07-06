Haber Tarihi: 06 Temmuz 2023 13:40 - Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 13:40

Threads nedir? Instagram Threads web giriş ve hesap silme

Threads Instagram nedir, nasıl kullanılır? Threads Meta giriş... Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Uygulamada ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı. Aralarında ünlü isim ve markaların da olduğu Threads nedir?

Threads nedir? Instagram Threads web giriş ve hesap silme
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Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın tweet görüntüleme sınırlaması hareketinin ardından Meta şirketinden bir atılım geldi. Twitter'a rakip olması beklenen Threads uygulamasının kullanıma sunulması üzerine teknoloji tutkunları Threads nedir, nasıl kayıt olunur ve indirilir gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. Instagram'da bu uygulamayı gören sosyal medya kullanıcıları uygulamanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Threads uygulaması özellikleri neler, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte Meta'nın yeni uygulamasının özellikleri ve üye olma ekranı...

THREADS NEDİR?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
Threads hesabınızı nasıl silersiniz?

Daha önce de belirtildiği gibi hesabınızı silmek için Instagram hesabınızı da feda etmeniz gerekecek. Kararınızı verdikten sonra, ileti dizilerindeki hesabınızı silmek için devam edebilir ve bu adımları takip edebilirsiniz.

Profil simgenize tıklayın ve "Ayarlar" seçeneklerine gidin.

Ayarlar seçeneğine tıkladığınızda yeni bir menü açılacaktır. Aşağı inin ve "Hesap" üzerine dokunun.

"Hesabı Sil" düğmesini bulmak için Hesap menüsünün en altına gidin ve üzerine dokunun.

Meta bir mesaj ile onayınızı isteyecektir. Kararınızdan emin olduğunuzda, seçiminizi onaylamak için "Evet"e tıklayabilirsiniz.

Şimdi silmeniz için seçim yapabileceğiniz çeşitli nedenlerle bombardımana tutulacaksınız. Zorluğu en aza indirmek istiyorsanız, ilerlemek için aşağı kaydırın ve "Diğerleri" üzerine tıklayın.

Metin alanına nedeniniz olarak bir şey de yazabilirsiniz.

İşlemdeki son adımlara geçmek için "Hesabı Sil"e tıklayın.

Konular, son onay için şifrenizi girmenizi isteyecektir. Bu nedenle, şifrenizi buraya girin.

Kararınızı onaylamak için "Tamam"a dokunduğunuzda uygulama, hesabınızın 30 gün içinde silineceğini size bildirir. Bu, fikrinizi değiştirip tekrar oturum açmak istemeniz durumunda size verilen fazladan zamandır.

Önümüzdeki 30 gün içinde tekrar giriş yapmazsanız, Instagram hesabınızla birlikte Threads hesabınız da kalıcı olarak silinir.

THREADS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR VE NE İŞE YARAR?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

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