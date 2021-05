Serbest oyuncu Isaiah Thomas, 2017 yılında NBA kariyerini raydan çıkaran kalça sakatlığı konusunda, Boston Celtics'in kendisine yeterli bilgiyi sağlamadığını belirtti.



2017'de bu sakatlığı geçirip Cleveland Cavaliers'a takas edilmeden önce, Celtics'i Doğu Konferansı Finallerine taşımış olan Thomas, konuyla ilgili düşüncesini Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunduğu "All The Smoke" podcast'inde tartıştı:



"Yanlış yaptıklarını düşündüğüm tek şey, oynarsam sakatlığımın ne boyutta olabileceğini bana açıklamamaktı. Bu benim en çok hoşuma gitmeyen şeydi. Çünkü kimse bana 'Oynarsan şöyle olabilir.' falan diye bir açıklama yapmamıştı."



Thomas, sakatlığın ilk olarak Mart ayında Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan bir maçta meydana geldiğini, ancak playofflarda daha da kötüleştiğini açıkladı.



"OYNAMAZSAM, UNUTULURUM..."



O sırada takım çalışanları bu sakatlığı bir kemik çürüğü olarak açıklamış ve bu da Thomas tarafından, önemli maçlar için kenarda oturmasını gerektirecek kadar kritik görülmemişti:



"Bana bunun kemik çürüğü olduğunu söylersen, her türlü oynarım. 1.75 adamım. Oynamazsam unuturlar beni. Küçük bir guard olduğum için hep böyle hissetmişimdir. O sakatlıkla oynayıp, kendimi daha kötü duruma getirmiştim."



Bu sakatlık daha sonra, Thomas'ı playoffların son birkaç maçında kadro dışı bırakan labral yırtık ile sağ "femoralasetabular sıkışma" olarak teşhis edilmişti.



Thomas, 2016-17 sezonunda maç başına ortalama 28.9 sayı ile NBA'de en çok sayı atan üçüncü oyuncuydu.