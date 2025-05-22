Haber Tarihi: 22 Mayıs 2025 18:26 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 18:26

Tesla Model Y ne zaman satışa çıkacak? (Türkiye-2025)

Yeni Tesla Model Y Juniper'in Türkiye'deki satışları devam ediyor. Tesla, yeni satış tarihlerini açıkladı. Kısa menzilli ve uzun menzilli versiyonların envantere ekleneceği tarihler belli oldu. Peki, Tesla Model Y ne zaman satışa çıkacak?

Tesla Model Y ne zaman satışa çıkacak? (Türkiye-2025)
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Tesla Model Y'nin yeni versiyonu için satışlar devam ediyor. Tesla yeni envanter listeleme tarihlerini açıkladı. Hem kısa menzilli hem de uzun menzilli versiyonlar yeniden satışa çıkacak.

Yeni Tesla Model Y'yi satın almak isteyen kullanıcılar stokların ne zaman güncelleneceğini merak ediyor. Tesla bu konuya açıklık getirdi. İlk listeleme bugün saat 18.30'da olacak. Tesla Model Y'nin 1.866.203 TL'ye satılan Standart Range (kısa menzil) versiyonu için yeni stok eklenecek. Bu defa yalnızca İzmir'deki Tesla bayisinden teslim edilecek araçlar satışa sunulacak.

28 Mayıs ve 4 Haziran'da ise Tesla Model Y'nin 622 km menzil sunan arkadan itişli Long Range (uzun menzil) versiyonu listelenecek. Bu versiyonun fiyatı 2.662.662 TL olacak.  

Önceki satışlarda Tesla Model Y'nin kısa menzil versiyonu saniyeler içerisinde, uzun versiyonu ise 10 dakikada tükenmişti. Yeni stokların da kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor. Satın almayı düşünüyorsanız olabildiğince hızlı hareket etmelisiniz. 

Tesla Model Y ne zaman satışa çıkacak?

22 Mayıs 2025 saat 18.30: Tesla Model Y SR RWD (Yalnızca İzmir'den teslim edilecek araçlar)

28 Mayıs 2025 saat 18.30: Tesla Model Y LR RWD

4 Haziran 2025 saat 18.30: Tesla Model Y LR RWD

Tesla Model Y Türkiye Fiyatı

Tesla Model Y SR RWD (500 km menzil): 1.866.203 TL

Tesla Model Y LR RWD (622 km menzil): 2.662.662 TL

Tesla Model Y LR AWD (586 km menzil): 3.465.581 TL - 

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