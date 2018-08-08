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Terim'den Serdar Aziz'e: "Ne oluyor!"

Galatasaray'da herkes Maicon'u eleştirirken Akhisar maçında tel tel dökülen Serdar Aziz, Fatih Terim'in tepkisini çekti.

Terim'den Serdar Aziz'e: 'Ne oluyor!'
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08 Ağustos 2018 05:56
Şampiyonluğun kazanıldığı geçen sezonda takımın en iyilerinden olan Serdar Aziz, ilk resmi maçta sınıfta kaldı.

Akhisar ile yapılan müsabakada Seleznyov gibi ağır bir santrforu bile durdurmakta zorlanan 27 yaşındaki stoperin performansı geçer not almadı. Hazırlık maçlarının birçoğunu sakatlığı nedeniyle kaçıran milli futbolcu, Maicon'un eleştirildiği bir ortamda kötü oynayınca teknik heyeti oldukça şaşırttı.

Serdar Aziz'in performansı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in, "Ne oluyor Serdar! Bu kadar hata yapılır mı?" diyerek kızdığı öğrenildi.

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