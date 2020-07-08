Tamer Tuna: 'Trabzonspor'a Allah kolaylık versin'

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Tuna, "Trabzon'daki baskıyı bilen bir oyuncuydum ben. Trabzon'da öne geçtikten sonra zorlu, stresli maçları bilen biriyim. Genç oyuncuyu, dinamik yapıyı kullandık. Oyun kültürümüzde sorun yaşamadan adapte olan bir takımım var. Her türlü oyun sistemine adapte olan bir grupla birlikteyim. Oyundan hiçbir endişem yoktu. Şu bir gerçek Türkiye'de, şampiyonluk adayı dışındaki takımların açık konuşmak gerekirse, her zaman üstün olan ve oyun üstünlüğünü çok yukarı çıkarmaları gerekiyor. 6 yıl şampiyonluk adayı takımlarda çalıştım, oynadım. Bugün güçlü yanımız üst seviyedeydi. Belki baskıyı iyi kullandık." ifadelerini kullandı.



Geçen haftaki Başakşehir maçını da hatırlatan Tuna, "2-1 geriye düşmemize rağmen iyiydik, bizim de matematiksel bir ligde kalma durumumuz vardı. Başakşehir maçında öne geçebilecekken, sakatlık nedeniyle geriye düştük. Trabzonspor'a Allah kolaylık versin." dedi.



