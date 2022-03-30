Sutopunda normal sezon tamamlandı

Sutopunda Spor Toto Süper Lig'de normal sezon tamamlandı.



Türkiye Sutopu Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 27 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 18 hafta süren ve 9 takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçları yapıldı.



Çift devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonrası oluşan sıralamaya göre ilk 4 takım içinde yer alan Galatasaray Spor Kulübü, ENKA, Adalar Su Sporları Kulübü ve Kınalıada Su Sporları Kulübü kendi aralarında play-off mücadelesi yapacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesispor, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü ve ODTÜ Spor Kulübü ise kendi aralarında play-out mücadelesine çıkacak.



Play-off ve play-out maçları 1 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. İki gruptaki mücadele 10 Nisan'daki karşılaşmalarla tamamlanacak.





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