Sutopunda normal sezon tamamlandı

Sutopunda Spor Toto Süper Lig'de normal sezon tamamlandı. Sıralamada ilk 4'te yer alan Galatasaray, ENKA, Adalar ve Kınalıada su sporları kulüpleri play-off'ta mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sutopunda normal sezon tamamlandı
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30 Mart 2022 13:40
Sutopunda Spor Toto Süper Lig'de normal sezon tamamlandı.

Türkiye Sutopu Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 27 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 18 hafta süren ve 9 takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçları yapıldı.

Çift devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonrası oluşan sıralamaya göre ilk 4 takım içinde yer alan Galatasaray Spor Kulübü, ENKA, Adalar Su Sporları Kulübü ve Kınalıada Su Sporları Kulübü kendi aralarında play-off mücadelesi yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesispor, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü ve ODTÜ Spor Kulübü ise kendi aralarında play-out mücadelesine çıkacak.

Play-off ve play-out maçları 1 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. İki gruptaki mücadele 10 Nisan'daki karşılaşmalarla tamamlanacak.

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