Survivor Turabi neden yok? Survivor Turabi elendi mi?

SURVİVOR TURABİ ELENDİ Mİ?



Geçtiğimiz hafta sakatlık yaşayan Turabi'nin Survivor akıbeti belli oldu. Bir süredir yarışmada yer almayan ve izleyenler tarafından merak konusu olan Turabi ile ilgili üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu.



Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Geçtiğimiz hafta Turabi'nin bir sakatlığı oldu. Daha sonra doktor kontrolündeydi. 5 gün boyunca doktoru ve Turabi görüştüler. Bu 5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi. Turabi ve kırmızı takım açısından erken bi veda.... Turabi de yaptığı açıklamada devam edemeyeceğini söyledi. Adada kaldığı süre boyunca elinde de ciddi bir sıkıntı vardı. " dedi.



TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?



Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.



2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

Survivor All Star'ın yeni bölümünde yer almayan Turabi'nin neden oyunlara çıkmadığı merak uyandırdı.İşte bu sorunun yanıtı...