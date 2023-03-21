Süreyya Yıldızı ne zaman doğar? 2023 Süreyya Yıldızı hikayesi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Gözlemlenebilir evren içerisinde yer alan Süreyya yıldızı, aynı zamanda en popüler Yıldız kümeleri içerisinde yer almaktadır. Günümüzde hala hareketleri üzerinden teleskoplar vasıtasıyla incelemeye devam ediliyor.Süreyya yıldızı aynı zamanda ülker yıldızı olarak bilinmektedir ve açık bir yıldız kümesi şekilde ifade edilir. Boğa takımyıldızı üzerinde yer alır. Aynı zamanda Dünya'ya en yakın takımyıldızları çevresinde bulunmaktadır. Diğer yandan göze en hoş görünen ve çıplak gözle net olarak anlaşılabilen büyük ihtimalle en önemli yıldızları içerisinde bulunur. Bu yıldız kümesinin ise Dünyadan yaklaşık olarak 440 ışık yılı uzaklıkta olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde yarıçap uzunluğu ile beraber koordinatları önemli oranda bilinen yıldız kümeleri içerisinde yer alıyor.Süreyya yıldız kümeleri konusunda en merak edilen durumlar içerisinde ne zaman doğduğu geliyor. Özellikle aynı gaz ve toz bulutu eşliğinde doğmuş olan Süreyya yıldızı, yine aynı kimyasal element oranlarına sahiptir. Milattan öncesine kadar bilinen ve çıplak gözle görülme imkanı olan Süreyya yıldızı, devamlı olarak takip etme imkanı tanımaktadır. Tabii özellikle ışıksız bir alanda ve karanlık bir dönemde doğar veya net olarak görünür şeklinde ifade edilebilir. Çıplak gözle en güzel şekilde görünebilen ve parlaklığı üzerinden ünlü olan yıldız kümeleri arasında gelmektedir. Diğer yandan mitolojik açıdan da birçok efsanesi olduğunu söylemek gerekir.Ülker yıldızı aynı zamanda Süreyya Yıldızı olarak ifade edilmektedir. Açık bir yıldız kümesi şeklinde öne çıkar. Aynı zamanda Dünya'ya en yakın açık yıldız kümelerinden biri olduğunu da söylemek mümkün. Net olarak belirli dönemlerde çıplak gözle görülme imkanı vermektedir. Boğa takımyıldızında yer alan ülker yıldızı, yaklaşık olarak 440 ışık yılı uzaklıktadır. Daha net şekilde 444,2 ışık yılı uzaklıkta olduğunu anlatmak mümkün.Antik dönemde birçok farklı mitolojik hikayede sahip olan ülker yıldızı, günümüzde hala takip edilen ve incelenen önemli yıldızlar içerisinde görülmektedir. Bu bağlamda insanlar tarafından görülmesi ve tarihi M.Ö. 45 yılına kadar uzanmaktadır. Özellikle 7 kız kardeş ve Pervin pleiades mitolojisi üzerinden önemli bir efsaneye sahip takım yıldızları içerisinde bulunmaktadır. Bu hikayeleri ve net olarak çıplak gözle görülmesi üzerinden en popüler takımyıldızların arasındadır.