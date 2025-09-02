Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'nin açıklamasına göre ligin 4. haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.



Galatasaray ve Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

- 1. Lig sevkleri

veçirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları,saha olayları ve talimatlara aykırı hareket,merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması,ise saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle disiplin kuruluna gitti.Ayrıca Kocaelispor idarecisi, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den ise 11 kulübü farklı gerekçelerle disipline gönderdi.saha olayları,çirkin ve kötü tezahürat,ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle kurula sevk edildi.Ligdeilearasında oynanan müsabakada ev sahibi ekip çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket,ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna giderkenhakaret sebebiyle tedbirli,veise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.TFF Hukuk Müşavirliği,'i talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket,'nu talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi sebebiyle tedbirli,ve'ı ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk etti.çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile usulsüz seyirci alınması, kulüp idarecisiise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.Öte yandanveda talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.Ayrıcaçirkin ve kötü tezahürat,ise hakaret sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.