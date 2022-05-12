Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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12 Mayıs 2022 20:19
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Mayıs Cumartesi:

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın

15 Mayıs Pazar:

16.00 Göztepe-Beşiktaş: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor-Altay: Kadir Sağlam

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

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